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ВТБ предложил внедрить госсубсидии на аренду жилья для молодежи

Заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников предложил субсидировать россиянам в возрасте от 20 до 35 лет аренду квартир на время стройки нового жилья. Также поддержать спрос на недвижимость могли бы софинансируемые государством вклады, которые затем можно использовать в качестве первого взноса, считает топ-менеджер.

ВТБ предложил внедрить госсубсидии на аренду жилья для молодежи
© РИА Новости

"ВТБ считает абсолютным приоритетом адресную поддержку населения с фокусом льготных условий на отдельных категориях. Особенно это актуально в случае завершения общей программы господдержки в 2024 году. По аналогии с предложением ВТБ помогать семьям с детьми и создать в России "детские депозиты" мы предлагаем рассмотреть новый инструмент - специальные вклады для молодых специалистов. Это может быть специальный счет с ежемесячным софинансированием государства, например, до 50% взноса. Такой продукт позволит молодым людям уверенно планировать будущее и рассчитывать на достойное качество жизни", - заявил Печатников журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По оценке банка, подобным инструментом могут пользоваться до 100 тыс. россиян ежегодно.

"Софинансирование взносов по вкладу - не единственный вариант возможной поддержки молодежи. Другим инструментом может стать субсидирование аренды жилья на время формирования начального капитала. В качестве дополнительной помощи может применяться и снижение ставки по ипотеке в случае рождения у заемщика двух и более детей или при покупке квартиры большой площади", - добавил Печатников, уточнив, что субсидировать стоимость аренды можно на срок строительства нового жилья.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

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