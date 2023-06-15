ВТБ предложил внедрить госсубсидии на аренду жилья для молодежи

"ВТБ считает абсолютным приоритетом адресную поддержку населения с фокусом льготных условий на отдельных категориях. Особенно это актуально в случае завершения общей программы господдержки в 2024 году. По аналогии с предложением ВТБ помогать семьям с детьми и создать в России "детские депозиты" мы предлагаем рассмотреть новый инструмент - специальные вклады для молодых специалистов. Это может быть специальный счет с ежемесячным софинансированием государства, например, до 50% взноса. Такой продукт позволит молодым людям уверенно планировать будущее и рассчитывать на достойное качество жизни", - заявил Печатников журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).