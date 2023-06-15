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В Сбере объяснили рост спроса на ипотеку

Первый зампред правления Сбера Кирилл Царев в интервью «Бизнес ФМ» отметил, что на рынке ипотеки нет перегрева. При этом если посмотреть на прошлые годы, то рост рынка был относительно постепенным.

В Сбере объяснили рост спроса на ипотеку
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«На наш взгляд, сейчас перегрева нет. При этом в прошлом году мы видели рост рынка, потом его коррекцию, в том числе по ценам на жилье. Поэтому сказать, что на этом рынке сейчас есть какой-то пузырь, наверное, это не совсем так. Люди все чаще используют ипотеку в качестве возможности улучшить свои жилищные условия, это совершенно нормально. На сегодня большое количество семей используют ипотеку, с которой они живут довольно длительный период времени. Кто-то продает квартиру, в которой еще есть ипотека, покупает новую. Раньше это казалось невозможным. Она из наших сейчас задач – правильно состыковать продукты таким образом, чтобы вы могли и старую квартиру продать, а новую получить», — сказал Царев.

Также он отметил, что в настоящее время растет спрос на ипотеку на индивидуальное жилье. На рынке происходят существенные изменения: появляется относительно типовая застройка, появляются застройщики.

«Сбер делает определенные шаги к тому, что, даже когда клиент строит дом сам, банк это тоже мог это финансировать. С этим есть и свои сложности. В ряде случаев клиенты несколько оптимистично оценивают, сколько для них будет стоить строительство, когда они делают это сами. Кажется, что, когда я делаю сам, я это сделаю дешевле. Опыта не всегда у клиентов достаточно, учитывая все те расходы, которые возникнут во время этого строительства. Поэтому по мере того, как развивается сам ИЖС, параллельно развиваются банковские продукты», — добавил первый зампред правления Сбера.

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