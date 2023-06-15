В Сбере объяснили рост спроса на ипотеку

«На наш взгляд, сейчас перегрева нет. При этом в прошлом году мы видели рост рынка, потом его коррекцию, в том числе по ценам на жилье. Поэтому сказать, что на этом рынке сейчас есть какой-то пузырь, наверное, это не совсем так. Люди все чаще используют ипотеку в качестве возможности улучшить свои жилищные условия, это совершенно нормально. На сегодня большое количество семей используют ипотеку, с которой они живут довольно длительный период времени. Кто-то продает квартиру, в которой еще есть ипотека, покупает новую. Раньше это казалось невозможным. Она из наших сейчас задач – правильно состыковать продукты таким образом, чтобы вы могли и старую квартиру продать, а новую получить», — сказал Царев.