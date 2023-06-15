Россияне продолжают лидировать по числу приобретенной недвижимости в Турции

Объем продаж жилой недвижимости иностранцам в мае 2023 года достиг 3,1 тыс. объектов, и соответственно вырос на 46,9% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Наибольшее число объектов жилья иностранные граждане приобретали в Анталье (1 245 объектов), Стамбуле (934) и Мерсине (249). Лидерами по покупке жилья среди иностранцев стали граждане России: в мае этого года 991 россиянин приобрел жилую недвижимость в Турции. За ними следуют граждане Ирана (503 человека), Украины (175) и Германии (129).