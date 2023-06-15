Рынок жилья в России стабилизировался

«Сформировался баланс спроса и предложения. Поэтому, я думаю, с ценами все будет хорошо. Поэтому, я думаю, с ценами все будет хорошо. Они, наверное, будут оставаться на том же уровне, что и сейчас», — предсказал Стасишин. Заместитель министра предположил, что цены на недвижимость будут отличаться стабильностью на протяжении длительного периода времени.