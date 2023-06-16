В центре Москвы выставили квартиры по цене до 2,5 миллионов рублей

Власти российской столицы выставили на торги малогабаритные квартиры в центре Москвы со стартовой стоимостью менее 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК.

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Объекты располагаются по адресу Новослободская улица, дом 54, строение 1. В частности, стартовая стоимость одной из квартир с отдельным входом с улицы в доме 1894 года постройки, составляет 2,436 миллиона рублей. Площадь объекта недвижимости — около 16 квадратных метров, из них жилая — 12,1 квадратных метров. Как следует из отчета об оценке, состояние квартиры малопригодное или непригодное к эксплуатации, требуется капремонт с заменой всех функциональных элементов.