В России хотят возобновить государственный надзор за оборотом стройматериалов
В Минпромторге РФ заявили о наличии вероятности возобновления надзора за обращением строительных материалов в России, передает ТАСС.
По мнению представителей отраслевых организаций, бесконтрольность рынка способствует фальсификату. Его объем может доходить до 314 млрд рублей ежегодно, считают специалисты.
Росстандарт до июня 2021 года был ответственным за контроль и надзор за обращением стройматериалов.
Полномочия были упразднены - в России приняли поправки в федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» (закон от 11.06.2021).
В Минпромторге указали на обсуждение возврата полномочий Росстандарта по контролю и надзору за обращением промышленной продукции, в том числе строительных материалов.
Благодаря внесению изменений в законодательство органы госконтроля смогут восстановить контрольно-надзорные функции за продукцией ряда технических регламентов а также за продукцией, включенной в единые перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию соответствия, указали в пресс-службе ведомства.
Ранее сообщалось, что объем строительной продукции, обращение которой сейчас не контролируется, достигает 1,8 трлн рублей ежегодно.