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В России хотят возобновить государственный надзор за оборотом стройматериалов

В Минпромторге РФ заявили о наличии вероятности возобновления надзора за обращением строительных материалов в России, передает ТАСС.

В России хотят возобновить государственный надзор за оборотом стройматериалов
© Unsplash

По мнению представителей отраслевых организаций, бесконтрольность рынка способствует фальсификату. Его объем может доходить до 314 млрд рублей ежегодно, считают специалисты.

Росстандарт до июня 2021 года был ответственным за контроль и надзор за обращением стройматериалов.

Полномочия были упразднены - в России приняли поправки в федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» (закон от 11.06.2021).

В Минпромторге указали на обсуждение возврата полномочий Росстандарта по контролю и надзору за обращением промышленной продукции, в том числе строительных материалов.

Благодаря внесению изменений в законодательство органы госконтроля смогут восстановить контрольно-надзорные функции за продукцией ряда технических регламентов а также за продукцией, включенной в единые перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации и декларированию соответствия, указали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что объем строительной продукции, обращение которой сейчас не контролируется, достигает 1,8 трлн рублей ежегодно.

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