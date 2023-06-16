Путин заявил об опережающих темпах роста ипотеке
Президент России Владимир Путин на выступлении перед гостями и участниками Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил об опережающих темпах роста ипотечного кредитования в стране. Трансляция мероприятия доступна на Rutube.
«Опережающими темпами растет и ипотека. 18 процентов плюс», — сказал глава государства.
По словам президента, быстрыми темпами в стране развивается транспорт, логистическая сеть и инфраструктура. К тому же объем строительства в России увеличился за год на 5,2 процента.
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