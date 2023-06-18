Стало известно, как изменилась стоимость аренды квартир в России с начала июня

С начала июня текущего года стоимость долгосрочной аренды квартир на 18 крупнейших региональных рынках России незначительно выросла. За это время аренда однокомнатных объектов недвижимости увеличилась в среднем на 3%, двухкомнатных - на 4%, приводит слова руководителя "ЦИАН.Аналитики" Алексея Попова газета "Коммерсантъ".

Речь идет об увеличении средней стоимости долгосрочной аренды в 16 российских городах-миллионниках, а также в Московской и Ленинградской областях. При этом разница между съемом "однушек" и "двушек" оказалась в пределах 10,5 тыс. рублей, уточняется в статье.

"Средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в июне составила 21,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных - 32,3 тыс. руб. За месяц показатели увеличились на 3% и 4% соответственно", - заключается в материале.