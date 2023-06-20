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Названы районы Москвы с самыми дорогими однокомнатными квартирами

Эксперты по недвижимости рассказали, сколько стоят сейчас однокомнатные квартиры в Москве.

Названы районы Москвы с самыми дорогими однокомнатными квартирами
© Вечерняя Москва

Самый дорогой район — Хамовники (ЦАО). Однокомнатные квартиры здесь стоят в среднем 28 миллионов рублей.

Аналогичная квартира на Арбате будет стоить немного дешевле — порядка 24 миллионов рублей. А «однушка» на юго-востоке Москвы в районе Лефортово обойдется приблизительно в 13 миллионов.

Самыми дешевыми районами специалисты назвали Новогиреево (ВАО), Вешняки (ВАО), Центральное Чертаново (ЮАО) и Северное Тушино (СЗАО). Здесь можно найти квартиры от 4 миллионов рублей, передает «МИР 24».

До этого эксперты «Авито Недвижимости» сообщили, что средняя стоимость квартиры в московской новостройке в мае 2023 года составила 13 миллионов рублей, передает RT.

В столице выставили на торги малогабаритные квартиры, расположенные в центре города. Стартовая цена лотов составляет всего 2,5 миллиона рублей. Кому выгодно покупать такое жилье и насколько может вырасти цена во время торгов — в материале «Вечерней Москвы».

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