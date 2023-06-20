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Риелтор назвал самую прибыльную недвижимость для инвестиций

Самой прибыльной для инвестиций в Москве недвижимостью являются земельные участки. Об этом «Ленте.ру» рассказал гендиректор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков.

Риелтор назвал самую прибыльную недвижимость для инвестиций
© РИА Новости

По его словам, покупка земельных участков дает собственникам самую большую доходность и больше возможностей. В частности, в отличие от квартиры, которую можно продать дороже, сделав ремонт, цену участка можно поднять сменив вид разрешенного использования. Данная процедура не является сложной и не занимает много времени, отметил Летенков.

Также при возможности участок можно разбить на несколько более мелких или построить на нем частный дом. Последний вариант является самым сложным, поскольку постройки могут ветшать и морально устаревать, указал риелтор. В связи с этим Летенков посоветовал при выборе данного варианта строить объект, отвечающий современным требованиям покупателей.

В выборе земельного участка он порекомендовал учитывать транспортную доступность, наличие подъезда непосредственно к нему, межевание, наличие обременений и ограничений и возможность подключения коммуникаций. Также стоит провести техобследование дома и проверить историю перехода права на объект.

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