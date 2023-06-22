Продажи новостроек в Москве выросли за пять месяцев на 4%
Продажи жилья в новостройках Москвы в январе-мае 2023 года выросли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 4% - до 38 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
С учетом нежилой недвижимости зарегистрировано 56,3 тысячи сделок - на 2% больше результата пяти месяцев прошлого года, указывается в сообщении.
"Максимальное для пяти месяцев число первичных сделок оформлено в Москве в этом году – никогда ранее в январе-мае не регистрировалось столько договоров долевого участия – свыше 56 тысяч. При этом наибольший рост пришелся на жилье, где увеличение составило к прошлому году 4,3%, а к 2021 году – 5,7%", - отмечается в нем.
В сообщении добавляется, что в мае на рынке жилья в новостройках оформлено 8,1 тысячи договоров - на 67% больше, чем в мае прошлого года. С учетом нежилой недвижимости этот показатель вырос на 68% - до 12,3 тысячи ДДУ.
Как сообщило столичное управление Росреестра ранее, продажи вторичного жилья в Москве выросли за пять месяцев на 5% - до 62,4 тысячи сделок.