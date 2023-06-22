Продажи новостроек в Москве выросли за пять месяцев на 4%

"Максимальное для пяти месяцев число первичных сделок оформлено в Москве в этом году – никогда ранее в январе-мае не регистрировалось столько договоров долевого участия – свыше 56 тысяч. При этом наибольший рост пришелся на жилье, где увеличение составило к прошлому году 4,3%, а к 2021 году – 5,7%", - отмечается в нем.