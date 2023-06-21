$84.23+0.2592.07+0.28

Росреестр зафиксировал рекордное число ипотечных сделок в Москве

Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-мае 2023 года 51,6 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - это максимальный результат первых пяти месяцев за все годы наблюдений, сообщила пресс-служба управления.

В Москве зафиксировано рекордное число ипотечных сделок
© РИА Новости

Результат января-мая 2022 года удалось превысить на 14%, указывается в сообщении.

В нем также отмечается, что в мае текущего года было зафиксировано 11,7 тысячи ипотечных сделок - почти в два раза больше, чем в мае прошлого года, и на 0,2% выше, чем в апреле 2023-го.

Ранее столичное управление Ростреестра подсчитало, что количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы в январе-мае 2023 года увеличилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 62,4 тысячи.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители