В Москве зафиксировано рекордное число ипотечных сделок

Росреестр зафиксировал рекордное число ипотечных сделок в Москве
Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-мае 2023 года 51,6 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - это максимальный результат первых пяти месяцев за все годы наблюдений, сообщила пресс-служба управления.
Результат января-мая 2022 года удалось превысить на 14%, указывается в сообщении.
В нем также отмечается, что в мае текущего года было зафиксировано 11,7 тысячи ипотечных сделок - почти в два раза больше, чем в мае прошлого года, и на 0,2% выше, чем в апреле 2023-го.
Ранее столичное управление Ростреестра подсчитало, что количество сделок на вторичном рынке жилья Москвы в январе-мае 2023 года увеличилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 62,4 тысячи.