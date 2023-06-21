В Москве зафиксировано рекордное число ипотечных сделок

Управление Росреестра по Москве зарегистрировало в январе-мае 2023 года 51,6 тысячи договоров ипотечного жилищного кредитования - это максимальный результат первых пяти месяцев за все годы наблюдений, сообщила пресс-служба управления.

Результат января-мая 2022 года удалось превысить на 14%, указывается в сообщении.

В нем также отмечается, что в мае текущего года было зафиксировано 11,7 тысячи ипотечных сделок - почти в два раза больше, чем в мае прошлого года, и на 0,2% выше, чем в апреле 2023-го.