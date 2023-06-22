ЦБ заявил о росте ипотечного кредитования в России на 2,2% в мае
Объёмы выдачи ипотечного кредитования в России увеличились на 2,2% в мае. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.
«По предварительным данным, ипотека в мае продолжила расти высокими темпами (+2,2%)», — говорится в материалах регулятора.
В ЦБ отметили, что данный показатель соответствует уровню роста в марте и апреле.
Ранее заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников сообщил, что в 2023 году объём выдачи ипотеки в России впервые может превысить 6 трлн рублей.