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Глава ЦБ отметила "накачку" ипотеки льготными и псевдольготными программами

Ипотеку в России "накачали" льготными и псевдольготными программами, ЦБ обеспокоен ситуацией. Об этом заявила в Совете Федерации глава Банка России Эльвира Набиуллина.

ЦБ обеспокоен «накачкой» ипотеки льготными программами
© ТАСС

"Нас беспокоит ипотека, которая была накачена льготными и псевдольготными программы. Сейчас с помощью наших мер мы ограничиваем темпы выдач ипотеки с низким первоначальным взносом, чтобы ипотека росла именно сбалансированно", - указала она.

Также ЦБ будет внимательно смотреть за темпами розничного кредитования.

"Этот сегмент сильно просел в прошлом году, но сейчас также восстанавливается быстро, и важно, чтобы он не рос быстрее, чем растут доходы людей, и не создавал риски опасного роста закредитованности людей. Особенно с учетом того, что банки путают людей и прячут реальную стоимость кредита за комиссиями и допуслугами. И с этим тоже надо бороться", - добавила Набиуллина.

Глава ЦБ РФ ранее отмечала, что не адресные программы льготного кредитования жилья очень эффективны только в условиях кризиса. Однако в дальнейшем их эффект на цены и доступность жилья может становиться негативным, поэтому они должны быть временными.

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