ЦБ обеспокоен «накачкой» ипотеки льготными программами

"Этот сегмент сильно просел в прошлом году, но сейчас также восстанавливается быстро, и важно, чтобы он не рос быстрее, чем растут доходы людей, и не создавал риски опасного роста закредитованности людей. Особенно с учетом того, что банки путают людей и прячут реальную стоимость кредита за комиссиями и допуслугами. И с этим тоже надо бороться", - добавила Набиуллина.