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СФ одобрил поправки в Жилищный кодекс о выселении "последнего жильца"

Совет Федерации одобрил поправки в Жилищном кодексе, закрепляющие механизм «расселения последнего жильца» в случаях, когда при переселении жилого дома владельцы последних квартир пытаются затянуть этот процесс, требуя компенсацию, превышающую реальную стоимость недвижимости. Об этом сообщает ТАСС.

СФ одобрил поправки в Жилищный кодекс о выселении "последнего жильца"
© РИА Новости

Согласно поправкам, решение о применении механизма переселения в рамках комплексного развития территории сможет принимать общее собрание жильцов дома. Также закон предоставляет право органам публичной власти и созданным ими юридическим лицам наряду с застройщиками обращаться в суд, если собственники жилых помещений препятствуют принятию решения о развитии застроенных территорий, не заключая договор об освобождении жилого помещения и не передавая его в собственность истцу.

Напомним, что закон о механизме комплексного развития территорий был принят в конце 2020 года. Он предполагает расселение аварийного и ветхого жилья.

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