В России начали расти цены на комнаты

"Стоимость комнат увеличивается в русле общей тенденции медленного роста цен на вторичную недвижимость и растет наиболее заметно именно в тех городах, где происходит активное подорожание на "вторичке". В столицах же, например, мы этого роста не видим, поэтому и по комнатам его тоже нет", – рассказал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.