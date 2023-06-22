В России начали расти цены на комнаты

"Мир квартир": комнаты в крупных городах России подорожали на 4% за полгода
Комнаты в крупных городах России подорожали по итогам января-июня 2023 года на 4% - в среднем до 1,15 миллиона рублей, рассказали РИА Недвижимость специалисты портала "Мир квартир".
По их данным, комнаты подорожали в 60 городах из 70 исследованных. Наибольший ценовой прирост за полгода наблюдался в Кирове (+25%), Новокузнецке (+23%), Магнитогорске (+21%). В то же время сильнее всего комнаты подешевели в Калининграде (–10%), Махачкале (–8%), Казани (–5%).
Как показала статистика "Мира квартир", в Москве, лидирующей по стоимости комнат, цена такого предложения за полгода практически не изменилась (+0,1%) и остается в среднем на уровне 4,1 миллиона рублей. Также самые дорогие комнаты продаются в Сочи (3,2 миллиона рублей) и Санкт-Петербурге (2,7 миллиона рублей).
Самые дешевые комнаты среди исследованных городов находятся в Нижнем Тагиле (469,5 тысячи рублей), Ульяновске (484 тысячи рублей), Брянске (539,9 тысячи рублей).
"Стоимость комнат увеличивается в русле общей тенденции медленного роста цен на вторичную недвижимость и растет наиболее заметно именно в тех городах, где происходит активное подорожание на "вторичке". В столицах же, например, мы этого роста не видим, поэтому и по комнатам его тоже нет", – рассказал гендиректор "Мира квартир" Павел Луценко.