Названа страна с самой дорогой ипотекой в Европе

В марте 2023 года Украина возглавила список стран с самыми высокими ставками по ипотеке в Европе, передает РИА Новости на основе данных центральных банков региона. За ней последовали Молдавия, Венгрия, Польша, Румыния и Россия. Однако, несмотря на это, некоторые страны из верхней части списка смогли снизить свои ставки с начала года.

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На Украине средняя ставка по ипотеке достигла 13,4% в марте, что является рекордным показателем с 2019 года. Молдавия заняла второе место с 12,03%, а за ней расположились Венгрия с 10,52% и Польша с 8,9%. Несмотря на то, что эти три страны оставались в топе по ставкам, средние проценты в них понижались в течение последних 1–2 месяцев.

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Румыния и Россия заняли пятую и шестую позиции соответственно, с процентными ставками 8,4% и 8,18%. Страны, предлагающие ставки от 6% до 8% в марте, включали Северную Македонию, Черногорию, Чехию и Сербию. Ипотечные ставки от 4,5% до 5,9% были зафиксированы в Литве, Дании, Латвии, Эстонии, Великобритании, Словении, на Кипре и в Албании.

Как показал анализ, самые низкие ставки по ипотеке в марте были в Швейцарии, Хорватии, Болгарии и Франции, находясь в диапазоне от 2,4% до 2,9%. Мальта предлагала самые низкие ставки в Европе — 2,4%.

Большинство стран региона продолжают демонстрировать средние ставки на уровне максимумов за многие годы или даже исторических рекордов. Например, в Германии, Швеции, Ирландии, Люксембурге, Финляндии, Словении, Нидерландах и Австрии ставки подошли к уровням 2008–2009 годов. В Литве, Латвии, Эстонии, Швейцарии и Румынии ставки поднялись до уровней 2010–2011 годов.

С начала года наибольший рост ставок наблюдался на Украине, в России и на Кипре, на 3,9, 1,53 и 1,4 процентного пункта соответственно. В то же время в Болгарии, на Мальте, в Польше и Молдавии ставки снизились на 0,02–0,7 процентного пункта.