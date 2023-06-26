В Москве продана студия площадью 4,8 квадратных метра

Апартаменты площадью 4,8 квадратных метра проданы в столице. Об этом рассказали в компании "Метриум".

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Отмечается, что соседнее "жилье" площадью 6,2 квадратных метра уже забронировано.

Стандартная планировка в этом комплексе: небольшая жилая комната с антресолью под спальное место и совмещенный саунузел, рассказали в "Метриум". Судя по фото на сайте комплекса, в некоторых санузлах душевой кабины не предусмотрено, вода из душевой лейки льется на пол со сливным отверстием.

Помещения продаются с чистовой отделкой: стены подготовлены под покраску, смонтированы навесные потолки, заменены коммуникации.

Однако в этих микро-апартаментах в 4-6 "квадратов" все еще проще. Как уточнили в "Метриум", антресоли в этих лотах нет. Санузел без душевой и даже без возможности душ оборудовать. Вход в помещение через стеклянную дверь с улицы, одно окно рядом с дверью.

"Лот ориентирован главным образом на коммерческое использование, хотя допускает и проживание", - отметили риелторы.

Комплекс апартаментов расположен неподалеку от станций метро "Тульская" и "Шаболовская" в здании, подвергшемся реновации (по некоторым данным, ранее там была школа). Возможности прописаться здесь нет, оговаривается на сайте.