Названы страны Европы с самой дорогой ипотекой

В марте 2023 года самая дорогая ставка по ипотеке оказалась на Украине, в Молдавии, Венгрии, Польше, Румынии и России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные центробанков регионов.

Согласно информации агентства, на первом месте по средней ставке ипотеки оказалась Украина, где в марте она достигла 13,4%, став максимальной с 2019 года. За ней следует Молдавия с 12,03%, Венгрия — с 10,52% и Польша — с 8,9%. При этом в этих странах ставка хоть и остается высокой, но последние два месяца наблюдается ее снижение.