Аналитик предрек рост цен на жилье Москве

«<...> если спокойная ситуация сохранится, то осенью будет рост цен (на жилье в Москве — «Газета.Ru») <...> застройщики будут делать снижения на строящиеся объекты, но при этом также они будут провоцировать общий рост цен, который позволит рынку вернуться в ситуацию, когда «вторичка» вернется к положению более дорогой недвижимости по сравнению со строящейся», — заключил Летенков.