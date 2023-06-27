$84.66+0.5892.30+0.80

Аналитики нашли самый дорогой частный дом в России

Аналитики «Авито Недвижимости» выяснили, что самый дорогой частный дом в России находится на Рублевке, пишет газета «Известия».

Аналитики нашли самый дорогой частный дом в России
© globallookpress.com

Стоит такой дом 2,9 млрд рублей. Его окружает лес, рядом находится речка. За эти деньги покупатель получит семь изолированных спален, банкетный зал на 70 персон, 20-метровый бассейн, хамам и русскую баню и др.

За пределами Москвы самый дорогой дом расположен в Сочи, его стоимость оценивается в 2,5 млрд рублей. Это будет резиденция из трех домов общей площадью 1500 кв. м на участке в 60 соток наверху Красной Поляны, рассказали специалисты.

Как сообщают эксперты, на территории участка есть два бассейна, музыкальный фонтан, по участку протекают декоративные ручьи, рядом расположена река, тропы к водопадам и другим природным достопримечательностям. Также на территории резиденции оборудована специальная вертолетная площадка.

Ранее специалисты «Авито» выяснили, что самая дорогая квартира в России стоит почти 3 млрд рублей.

Газета.Ru: главные новости