Аналитики нашли самый дорогой частный дом в России

Аналитики «Авито Недвижимости» выяснили, что самый дорогой частный дом в России находится на Рублевке, пишет газета «Известия».

Стоит такой дом 2,9 млрд рублей. Его окружает лес, рядом находится речка. За эти деньги покупатель получит семь изолированных спален, банкетный зал на 70 персон, 20-метровый бассейн, хамам и русскую баню и др.

За пределами Москвы самый дорогой дом расположен в Сочи, его стоимость оценивается в 2,5 млрд рублей. Это будет резиденция из трех домов общей площадью 1500 кв. м на участке в 60 соток наверху Красной Поляны, рассказали специалисты.

Как сообщают эксперты, на территории участка есть два бассейна, музыкальный фонтан, по участку протекают декоративные ручьи, рядом расположена река, тропы к водопадам и другим природным достопримечательностям. Также на территории резиденции оборудована специальная вертолетная площадка.