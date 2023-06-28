В России зафиксирован двукратный рост инвестиций в недвижимость

В первом полугодии 2023 года объем инвестиционных сделок с недвижимостью РФ достиг 360 миллиардов рублей. Показатель вдвое превышает уровень, который наблюдался в первом полугодии 2022 года, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на консалтинговую компанию IBC Real Estate.

© Unsplash

Показатель почти сопоставим с годовым значением 2021 года. В сообщении говорится, что 33% от суммарного объема транзакций сформированы выходом зарубежных фирм из российских активов.

Объем таких сделок в настоящее время уже превышает итоговое значение прошлого года года (109 миллиардов рублей) и достигает 119 миллиардов рублей.

Согласно ожиданиям IBC, еще несколько крупных сделок закроют до конца года. Речь идет об иностранных собственниках, которые продают локальные объекты, а также российских компаниях, консолидирующих свои активы.

Подчеркивается, что во втором квартале 2023 года объем инвестиций в российскую недвижимость достиг 219,5 миллиардов рублей. Так, рост к аналогичному периоду прошлого года является трехкратным.