Госдума защитила собственников недвижимости от хакерских атак

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, который защитит информацию о собственниках недвижимости от хакерских атак.

Авторы законопроекта отмечали, что беспрецедентно вырастают масштаб и интенсивность деструктивного воздействия на информационную инфраструктуру со стороны специальных служб иностранных государств и криминальных структур. Законопроектом предлагается отнести к субъектам критической информационной инфраструктуры лиц, которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления, которые функционируют в сфере государственной регистрации недвижимости.