Собственников предупредили, кому не стоит сдавать квартиру
Владельцу жилой недвижимости никогда не стоит сдавать её тем, с кем он не сможет справиться, а также тем, кто ему непонятен или является для него непредсказуемым.
Такой совет собственникам квартир дал частной риелтор Александр Харыбин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на его YouTube-канал.
По мнению эксперта, самым худшими арендаторами являются те, у кого нет стабильной или высокооплачиваемой работы. Такими съёмщиками могут быть индивидуальные предприниматели или начинающие риелторы.
Кроме этого, в стоп-листе должны оказаться и те люди, с которыми у собственника возникла личная взаимная неприязнь. Также нежелательными арендаторами риелтор назвал «мутных и скользких», качающих права юристов.
Ещё стоит обратить внимание на то, на какой срок человек хочет снять жильё. Гораздо выгоднее заключить договор с тем, кто собирается в нём проживать дольше года. В этом случае шанс нарваться на плохого клиента гораздо меньше.