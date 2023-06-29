Собственников предупредили, кому не стоит сдавать квартиру

Владельцу жилой недвижимости никогда не стоит сдавать её тем, с кем он не сможет справиться, а также тем, кто ему непонятен или является для него непредсказуемым.

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Такой совет собственникам квартир дал частной риелтор Александр Харыбин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на его YouTube-канал.

По мнению эксперта, самым худшими арендаторами являются те, у кого нет стабильной или высокооплачиваемой работы. Такими съёмщиками могут быть индивидуальные предприниматели или начинающие риелторы.

Кроме этого, в стоп-листе должны оказаться и те люди, с которыми у собственника возникла личная взаимная неприязнь. Также нежелательными арендаторами риелтор назвал «мутных и скользких», качающих права юристов.