Верховный суд заступился за должников по ипотеке

Верховный суд запретил изымать ипотечное жилье у должника, просрочившего платеж по ипотеке, соответствующее постановление опубликовано на сайте органа. Правило будет действовать, если просрочка окажется незначительной — менее 5% от стоимости заложенной вещи. Отмечается, что период просрочки в этом случае должен быть не более трех месяцев.

Незначительность нарушения и несоразмерность требований предполагаются, если сумма неисполненного обязательства составляет менее 5% от стоимости заложенной вещи, а период просрочки не превышает трех месяцев, — уточняет Пленум ВС.

Вместе с тем стороны могут изменить критерии незначительности. Например, предусмотреть в договоре, что нарушение относится к таковым, когда сумма неисполненного обязательства составляет менее 10% от стоимости заложенного имущества.