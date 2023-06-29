Сбербанк возобновляет прием заявок на "Сельскую ипотеку"

Сбербанк с 29 июня возобновляет приём заявок на "Сельскую ипотеку", ставка составит 2,7%, следует из сообщения банка.

"Сбер с 29 июня снова начинает принимать заявки по программе "Сельская ипотека" на Домклик. С её помощью можно купить или построить жильё в сельской местности по льготной ставке от 2,7%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для кредитуемых объектов недвижимости, расположенных на приграничных сельских территориях, предлагается ипотека по ставке 0,1%. Ипотека доступна для получения в Астраханской, Волгоградской, Калининградской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Смоленской, Челябинской областях, Алтайском крае, республике Северная Осетия — Алания, Дагестане, Карелии и Карачаево-Черкесии. При этом дисконты при такой ставке не действуют.

По данной программе можно приобрести участок с недавно построенным жилым домом или построить жилой дом по договору подряда с юрлицом либо индивидуальным предпринимателем на собственном или приобретаемом участке. Минимальный первоначальный взнос - 15% от стоимости недвижимости. Для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости, - 50%. Максимальный срок кредита - 25 лет.