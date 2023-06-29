Риелторы предложили ограничить продажу жилья пенсионеров и сирот за наличные

По информации издания, с соответствующим предложением они обратились в правительство и Центробанк России .

Риелторы считают, что необходимо запретить продавать квартиры пенсионеров и сирот как самых уязвимых слоев населения за наличные, так как тогда жертва не сможет сразу отдать деньги мошенникам. Таким образом при сделке купли-продажи с жильем пенсионеров и детей-сирот онлайн-платеж станет возможным, только если получатель лично подтвердит основания для его проведения.