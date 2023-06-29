Эксперты объяснили активное применение перегородок из гипсокартона в новостройках

Перегородки из гипсокартона начали чаще применять при строительстве объектов. РБК разбирался, с чем связан рост их популярности.

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Отмечается, что сейчас этот материал широко применяют при строительстве новых жилых комплексов, тогда как ранее его использовали в основном при ремонте и строительстве частных домов. Эти данные подтвердили девелоперы.

Востребованность перегородок из гипсокартона объясняется быстротой возведения стен с ровными поверхностями, указывают специалисты. Среди других преимуществ материала - экономия на отделочных материалах, добавляют они.

У гипсокартона есть много плюсов, отмечают девелоперы. Так, он отличается хорошей звукоизоляцией, уменьшением нагрузки на фундамент и стены. Кроме того,этот материал позволяет незначительно увеличить площадь квартир за счет более тонких стен. Вместе с тем эксперты сообщают о наличии минусов перегородок из гипсокартона. Среди них - невысокая влагостойкость и высокие требования к технологии сборки конструкции и отделке.

Также сообщается, что больше всего популярны гипсокартонные листы (ГКЛ) у застройщиков на северо-западе и востоке страны.

По мнению экспертов, популярность ГКЛ будет расти.