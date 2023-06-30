Льготная ипотека Сбера станет еще более доступной

Сбер заявил о снижении ставки по «Семейной ипотеке», сообщает пресс служба банка. Сниженная ставка по «Семейной ипотеке» составит от 1,9% годовых, а для жителей Дальнего Востока — от 0,9%.

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«Выбрать квартиру и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно в 546 ЖК по всей России на Домклик. Скидка до 3,8 процентных пункта по льготной программе доступна на Домклик покупателям новостроек в период строительства при сроке кредита от 20 лет», — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности директора дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи подчеркнул, что Сбер совместно с партнерами-застройщиками сделал льготную ипотеку еще более доступной для семей с детьми.

«Теперь приобрести жилье можно по сниженной ставке от 1,9% годовых, а в Дальневосточном регионе — от 0,9%», — заявил он.

По его словам, эта мера поддержки позволит снизить финансовую нагрузку для наших клиентов в период ожидания ключей от новой квартиры.