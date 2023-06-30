Россиян предупредили о подорожании аренды квартир в Москве

В августе аренда квартир в Москве может подорожать, а предложение съемного жилья — резко сократиться. Такой тренд заметили аналитики «Яндекс Аренды» в своем исследовании, пишут «Известия».

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Специалисты изучили динамику средних цен в летние месяцы за последние три года (с 2020-го) и выяснили, в каких районах столицы съемные квартиры дорожают сильнее всего.

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«Каждый год мы наблюдаем традиционный рост спроса на аренду квартир и уменьшение предложений на сервисе к концу лета. В среднем количество просмотров объявлений растет на 18 процентов, при этом предложение в Москве сокращается на 20 процентов, в Новой Москве, в частности, на 31 процент. Поэтому если вы задумали снять жилье в столице, то не стоит откладывать это событие на "жаркий" сезон», — рассказали аналитики.

В конце лета выгодные варианты разбирают за несколько часов, отметили в «Яндекс Аренде». Повышенный спрос в августе объясняют тем, что в столицу приезжают студенты и те, кто проводил часть лета в поездках.

Сильнее всего в этот период, по оценкам специалистов, арендные ставки повышаются в Левобережном районе — в августе 2021 года съемные квартиры там подорожали на 21 процент по сравнению с июлем. В аналогичный период 2022-го цена поднялась на 6 процентов. В июне 2023-го снять однушку в этом районе можно в среднем за 43,8 тысячи рублей в месяц, отмечают специалисты.

Второе место занимает Соколиная гора, где в последние два года средняя цена аренды к августу росла на 7 процентов. Сейчас студию или «однушку» в этой локации можно снять за 43,3 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Северное Медведково. В 2021 году к концу лета месячная стоимость аренды здесь увеличилась на 14 процентов, в 2022-м — на 6 процентов. В июне 2023-го арендодатели просят в среднем 37 тысяч рублей в месяц за однокомнатные варианты.