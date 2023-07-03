Определены города России с подорожавшей «вторичкой»

За июнь среди российских городов-миллионников вторичное жилье больше всего подорожало в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Аналитики определили, что за месяц стоимость квадратного метра жилья в Нижнем Новгороде поднялась на один процент. Вторую строчку рейтинга разделили Ростов-на-Дону, Омск и Челябинск с динамикой в 0,7 процента. Топ-3 списка замкнули Волгоград и Самара, где «вторичка» подорожала на 0,6 процента.

На четвертой позиции рейтинга расположились Казань, Москва и Санкт-Петербург с ростом а 0,5 процента. Ниже в списке оказались Уфа (рост на 0,3 процента), Екатеринбург и Краснодар (0,2 процента), а также Новосибирск и Красноярск (0,1 процента).