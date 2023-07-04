В России выросла средняя цена квартир на вторичном рынке

Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичной недвижимости в России за первое полугодие 2023 года выросла до 100,8 тыс. рублей, на 4,9%. Однако в ряде городов, в том числе и в Москве, жилье подешевело, пишет ТАСС со ссылкой на исследовании федерального портала «Мир квартир».

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По данным аналитиков, рост цен на жилье на вторичном рынке недвижимости отмечен в 63 городах из 70, вошедших в исследование. Сильнее всего стоимость квартир выросла в Пензе (+17,4%), Новокузнецке (+16,6%), Магнитогорске (+16,3%), Челябинске (+16,2%).

«В целом по городам РФ квадратный метр городской недвижимости на вторичном рынке подорожал на 4,9%, до 100,8 тыс. рублей. При этом квадратный метр в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи несколько «просел»», - говорится в исследовании.

Также отмечено уменьшение стоимости жилья в Калининграде (-3,1%), Перми (-1,2%), Белгороде (-1%) и Севастополе (-0,6%).

Генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко объяснил такую отрицательную динамику тем, что рынок недвижимости в этих городах был «перегрет».

«В целом по РФ вторичный рынок недвижимости показал себя более устойчивым в этом году, чем первичный. В отличие рынка новостроек, где из-за льготной и «околонулевой» ипотеки надувался ценовой пузырь, «вторичка» не была столь перегрета. Поэтому она оттягивала часть спроса с сегмента строящегося жилья», - заметил он.