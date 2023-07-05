Совет Федерации одобрил новый закон о получении жилья по реновации

Совет Федерации России одобрил новый закон о получении жилья по программе реновации. Об этом сообщается на официальном сайте верхней палаты российского парламента.

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Новый закон в три раза сокращает срок заключения договора о переходе права собственности на новое жилье по программе реновации в Москве. Как сказано в пояснительной записке к документу, процедура переселения москвичей по программе реновации в среднем занимает около одного года. Этот срок предложили сократить с помощью ускорения периода заключения договора о переходе права собственности на новую квартиру с 90 до 30 дней.

Помимо этого, сокращается и срок, во время которого переселенцы могут подать заявление о выплате денежной компенсации. Он будет уменьшен с 30 до 20 дней. Новый закон также устанавливает, что изъятие недвижимости для государственных нужд в целях реновации должно проводиться в рамках особого закона, который действует только на территории Москвы.

Новый закон был принят Госдумой 28 июня в третьем чтении. Теперь же он получил одобрение со стороны сенаторов.