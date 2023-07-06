Россиян предупредили о новом мошенничестве с квартирами

Покупатели квартир, владельцы которых ушли из жизни, рискуют стать жертвами мошенников. О новой схеме злоумышленников с недвижимостью россиян предупредили опрошенные «Известиями» эксперты.

© Lenta.ru

Отмечается, что в Подмосковье недавно задержали группу преступников, которая пыталась таким образом заработать на жилье. Мошенники собирали информацию о покойных россиянах, одно из условий — у них не должно быть родственников.

Затем преступники изготавливали поддельные договоры о сделках с принадлежавшим им жильем, а после при помощи фиктивных нотариальных доверенностей передавали права собственности гражданам с неизлечимыми заболеваниями или тем, кто вел асоциальный образ жизни. Потом недвижимость переоформляли на одного из участников преступной группировки, который продавал ее ни о чем не подозревающим покупателям.