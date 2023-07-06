Реестр долгостроев России с начала года сократился почти на 200 домов

Единый реестр проблемных объектов жилищного строительства России (ЕРПО) за шесть месяцев 2023 года сократился на 193 дома, говорится в сообщении Фонда развития территорий.

В нем указывается, что за полгода из ЕРПО исключили 237 домов, а включили в реестр - 44 дома.

"По состоянию на 1 июля 2023 года в Едином реестре проблемных объектов числились 1 013 домов общей жилой площадью 6,3 миллиона квадратных метров", - отмечается в нем.