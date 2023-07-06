ЦБ не видит высоких рисков в схеме с покупкой низкой ставки по ипотеке

"Эта схема несет меньшие риски, чем ипотека от застройщика, здесь нет такого завышения стоимости жилья, именно в завышении стоимости мы видели основной риск, но здесь речь идет о том, что банки снижают вероятность досрочного повышения в случае снижения ставки, так как для заемщика это будет невыгодно, ведь он уже заплатил банку за более низкую ставку", - сказала она.