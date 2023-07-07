У россиян растет интерес к жилью в экзотических странах

Россияне, рассматривающие покупку недвижимости за границей, в первом полугодии 2023 года стали больше интересоваться жильем в таких экзотических странах, как Гренада - островное государство на юго-востоке Карибского моря, Оман, Вьетнам и Бали, рассказали РИА Недвижимость эксперты.

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Наибольшее число запросов от россиян, желающих купить жилье за границей, в первом полугодии 2023 года пришлось на страны Европы (примерно 30%), Турцию (11%), ОАЭ (13%) и Грузию (8%), рассказала коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова. Она также отметила повышение спроса на более экзотические места, например Гренаду. Жильем там в первом полугодии 2023 года, по данным Tranio, интересовались 0,5% от всех желающих купить жилье за границей россиян, при этом число заявок выросло почти на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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"Недвижимость в этой стране россияне приобретали в основном для получения гражданства, которое дает безвизовый въезд в страны Шенгенской зоны и в Великобританию, а также возможность получения бизнес-визы E-2 в США", - объяснила основатель компании по зарубежной недвижимости Nevestate Екатерина Никитина.

Она указала, что основной спрос на жилье в Гренаде пришелся на февраль-март 2023 года, так как позднее страна перестала принимать заявки на получение гражданства от россиян. В основном люди приобретали здесь доли в пятизвездочных отелях.

Также эксперты отметили рост спроса на недвижимость в Омане. Жильем там в январе-июне 2023 года интересовались, по данным Tranio, также 0,5% россиян, а число заявок на покупку жилья выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Представитель ассоциации AREA, гендиректор Nika Estate Виктор Садыгов отметил, что в эту страну перетекает спрос с рынка ОАЭ, так как в Омане нет такой же сильной жары. Также покупка недвижимости в Омане дает возможность получения золотой визы. Кроме того, там недавно открыли месторождение газа, и российские компании, связанные с нефтегазовой отраслью, стали открывать в стране свои офисы, что повысило спрос на недвижимость. Жилье здесь можно купить за 300-350 тысяч долларов.

Еще 1% граждан РФ, желающих приобрести жилье за границей, рассматривали в первом полугодии 2023 недвижимость во Вьетнаме, количество заявок по этой стране, по данным Tranio, по сравнению с показателем за первое полугодие 2022 года выросло на четверть.

"Вьетнам пока остается одним из самых доступных курортных направлений в Азии - как по стоимости жизни, так и по стартовым ценам на недвижимость - от 72 тысяч евро. К популярным у россиян локациям во Вьетнаме относятся курортные районы Дананга и Хойана, а также развитые жилые и деловые районы в столице страны - Хошимине", - отметила Милишенкова.