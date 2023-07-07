В Центробанке предложили россиянам альтернативу ипотеке

В Центробанке заявили, что заемщикам, которые по каким-либо причинам не могут взять ипотеку, подойдут услуги лизинга жилья. Об этом пишут «Известия».

Минфин и Центробанк ранее представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года. В документе говорится, что власти будут работать над развитием рынка аренды и лизинга жилья в качестве альтернативы ипотеке.

Речь идет об аренде с правом выкупа по примеру Италии и Испании. В ЦБ подчеркнули, что в России для лизинга квартир существует проект арендного жилья ДОМ.РФ.

Считается, что для частных клиентов (не для компаний и ИП) продукт менее выгоден по сравнению с ипотекой, так как они каждый месяц выплачивают НДС.

В регуляторе считают, что услуги лизинга жилья подойдут людям без кредитной истории, тем, кто прошел процедуру банкротства, и людям, у которых нет денег на первоначальный взнос по ипотеке.

В ЦБ подчеркнули, что развитие лизинга жилья потребует разработки регулирования участников рынка. К примеру, необходимо будет установить минимальные требования к их финансовой устойчивости и прозрачности деятельности, а также обеспечить защиту прав клиентов.

Также в Банке России подчеркнули, что для роста спроса на лизинг жилья потребуется выравнять его условия работы с ипотекой в части зачета НДС и расчета налога на имущество.

В Промсвязьбанке «Известиям» заявили, что для россиян главным критерием выбора между двумя продуктами будет процентная ставка и размер ежемесячного платежа.