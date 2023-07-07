Россиян предупредили, что пока не стоит ждать снижения ставок по ипотеке

«Сейчас мы видим по данным отчетности [банков], что досрочных погашений стало намного меньше. И срок [досрочного погашения ипотеки] уже составляет 12 лет. И, естественно, это будет увеличиваться, поскольку мы сейчас не ожидаем снижения ставок и [не ожидаем роста] спроса на рефинансирование кредитов», — отметила она.