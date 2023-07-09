В России предложили бесплатно давать землю семьям после 10 лет брака

"Нам нужно уйти от бездумной урбанизации и перейти от строительства бесконечных "человейников" в крупнейших городах к современной усадебной застройке и малоэтажному строительству. Если мы сделаем это, то вместо развития в России немногих мегаполисов, которые втягивают в себя людей, получим возможность развития всей территории страны", - пояснил глава ЛДПР.