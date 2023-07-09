Финская газета назвала недвижимость россиян национальной угрозой

Недвижимость, принадлежащая россиянам, является национальной угрозой для Финляндии. К такому выводу пришел полковник генштаба, преподаватель Университета национальной обороны. Об этом рассказывает автор финского издания Italehti Матти Таннер.

Финский колумнист рассказал о статье полковника генштаба Янне Мякитало. Она называется «Троянский конь крупномасштабного влияния: угроза национальной безопасности, которую представляет недвижимость, принадлежащая иностранцам».

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Статья была опубликована в издании Университета национальной обороны.

Полковник пишет, что враждебное государство может приобретать недвижимость в непосредственной близости от объектов, критически важных для наземной, морской и воздушной обороны. При этом на объекте ничего не размещается и не хранится, до часа Х он остается «спящим».

«Целью может быть железнодорожная станция, критически важная для наземной атаки, перекресток, авиабаза, радиолокационная станция, водная артерия», - пишет военный.

В качестве примера Мякитало упоминает сделки с недвижимостью, совершенные гражданами России, потому что «их было больше всего». Его ссылки на якобы потенциальную угрозу для Финляндии также связаны с Россией и Советским Союзом.

«Однако аналогичные выводы теоретически были бы применимы к любой другой стране, не входящей в ЕС и Европейскую экономическую зону», - уточняется в заметке.

Мякитало приводит два примера «сомнительной российской недвижимости».

Одна из компаний приобрела множество островов и прибрежных объектов на архипелаге Турку, а некий московский бизнесмен купил промышленный участок в Саариярви в центральной Финляндии. При этом объекты не использовались.

Так, бизнесмен заявил, что создаст на площадке международный логистический центр. Тем не менее, объект «не использовался для какого-либо видимого бизнеса на протяжении многих лет». При этом он расположен в непосредственной близости от вышки и железной дороги, используемой Силами обороны Финляндии.

«Два примера являются лишь верхушкой айсберга. В начале 2010-х годов было найдено 139 объектов недвижимости, приобретенных россиянами. Недвижимость была приобретена рядом с вышками управления воздушным движением, радиолокационными станциями, складами взрывчатых веществ, складами боеприпасов и закрытыми полигонами», - утверждает полковник.