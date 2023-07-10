Путин одобрил ускорение переселения по реновации в Москве

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ускорение переселения граждан по программе реновации. Об этом сообщает ПРАЙМ.

Согласно тексту закона, срок заключения договора о переходе права собственности при реновации будет уменьшен втрое – с 90 до 30 дней. Кроме того, также уменьшится срок, во время которого собственник может подать заявление о выплате возмещения с 30 до 20 дней.

Помимо этого, новый закон устанавливает передачу части полномочий Москве по управлению территорией парка «Лосиный остров» за его счет. Ещё одним изменением станет установление специального закона, который будет действовать только в столице – он установит процедуру изъятия объектов недвижимости в целях реновации для государственных нужд. Таким образом, спор о сумме возмещения от изъятия теперь будет рассматриваться в рамках отдельного дела, параллельно со спором об изъятии имущества.