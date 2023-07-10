Во время мятежа ЧВК «Вагнер» россияне ускорили покупку валюты в 700 раз

Спрос на иностранную валюту стабильно увеличивался в июне за счет спроса со стороны крупных компаний и банков, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков» Центробанка.

Видео дня

«Доля крупнейшего покупателя с начала месяца выросла с 10 до 40%». — констатирует регулятор. Доля крупнейших участников, которые входят в топ-5, возрастала в два раза и более, что дополнительно влияло на динамику курса рубля, признает ЦБ, он по отношению к доллару США за месяц ослаб на 10,4%. При этом основная причина ослабления, по мнению ЦБ, все же в том, что параллельно экспортеры заметно снизили продажу валютной выручки — с $9,1 в мае до $7,0 млрд в июне.

На фоне колебания курсов некоторые корпоративные клиенты банков начали конвертировать свои валютные кредиты в рублевые. Вследствие чего банки «одновременно начали покупки иностранной валюты, чтобы сбалансировать открытые валютные позиции». Именно этот каскадный спрос дополнительно давил вниз курс российской валюты, пишет ЦБ.

При этом внутриполитические события в конце месяца — ЦБ имеет ввиду мятеж ЧВК «Вагнер», чьи колонны 23 июня двигались в сторону Москвы, — оказали незначительное влияние на колебания курса. Граждане приобрели валюты за всю последнюю неделю месяца лишь на 4,1 млрд рублей, а в целом за июнь — на 0,3 млрд рублей.

Однако в «мятежные» выходные резко возросла волатильность на валютном рынке, в первую очередь внебиржевом. Взволнованные граждане покупали валюту в приложениях банков, где курс покупки с вечера пятницы местами был выше 90 рублей.

Резкий рост неопределенности способствовал краткосрочному всплеску котировок на покупку иностранной валюты в банках. Котировки на покупку валюты колебались в широком диапазоне. При этом физические лица приобрели в выходные дни иностранной валюты на 6,2 млрд рублей, 75% от этого объема пришлось именно на безналичную иностранную валюту.

Курс рубля поддержало «быстрое урегулирование ситуации» — курс доллара США на открытии утренних биржевых торгов 26 июня достигал 87,23 рублей, но к закрытию снизился до 85,09 рублей. Таким образом, относительно закрытия пятницы рубль ослаб всего на 0,46%.