Названа цена самой доступной «однушки» в центре Москвы

Самую дешевую однокомнатную квартиру в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы можно приобрести за 9,15 миллиона рублей. Ее цена называется в отчете экспертов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

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Общая площадь самой доступной «однушки» составляет 33,3 квадратных метра. Она находится на последнем этаже в 12-этажном доме 1969 года постройки. Капитальный ремонт в квартире провели в 2010 году. Жилье готово к продаже, но в ипотеку его купить нельзя.

Второе место по дешевизне заняла «однушка» площадью 34,3 квадратных метра на втором этаже девятиэтажного дома 1967 года постройки. Недвижимость стоит 10 миллионов рублей, однако ее нельзя взять в ипотеку. Квартира находится недалеко от станции метро Рижская.

Третье место заняла однокомнатная квартира за 10 миллионов рублей площадью 34,4 квадратных метра. Она находится на пятом этаже. В жилье нужно провести ремонт. Отмечается, что «однушку» можно купить в ипотеку. Из квартиры открывается вид на Москву-реку.