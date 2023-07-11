Незаконное использование земельного участка пресекли в ТиНАО

Около 460 кв. м территории, которую неправомерно использовали для расширения площади авторынка, освободили от самостроя в дер. Саларьево в ТиНАО. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Для увеличения площади авторынка на смежном участке незаконно были возведены три некапитальных постройки площадью 460 кв. м. Кроме того, там складировали металлические конструкции. Договор аренды на использование земельного участка не заключался, разрешительная документация не оформлялась», - приводятся в сообщении слова начальника Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.