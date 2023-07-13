Более 2 тыс. кв. м самостроя демонтировано в промзоне в районе Строгино

Более 50 самовольно возведенных объектов общей площадью 2 тыс. кв. м было демонтировано на территории промзоны в Северо-Западном административном округе. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости столицы.

«Земля предоставлена для эксплуатации производственно-технической базы и ряда других построек без права дальнейшей застройки. Арендатор незаконно возвел там 54 объекта общей площадью более 2 тыс. кв. м, среди которых гаражи, ангары, бетоносмесительный узел и другие строения. Разрешительная документация на них не оформлялась», - цитирует пресс-служба начальника Госинспекции Ивана Боброва.