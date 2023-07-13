В Москве выросло число новостроек с кладовками

За последний год доля новостроек с кладовками в Москве выросла на 6%. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитиков компании Asterus, во II квартале 2022-го их доля составляла 16%, а в июне текущего года уже достигла 22%.

Эксперты отмечают, что в целом за последние два года число кладовок в новостройках выросло в 3,6 раза. Чаще всего они представлены в новых домах бизнес-класса (31%) и комфорт-класса (21%). При этом в первой категории доля подобных объектов выросла сильнее всего — на 12%. В проектах комфорт-, эконом- и премиум-класса по сравнению с показателями II квартала прошлого года доля кладовок осталась практически неизменной.

Специалисты отмечают, что средняя цена на кладовки составляет 45% от цены одного квадратного метра квартиры. Удорожание отмечают в сегментах бизнес- и комфорт-класса — с 44 и 42% год назад до 48 и 46%.