Десятки тысяч россиян оставят без обещанных квартир

Десятки тысяч обманутых дольщиков рискуют не получить свои квартиры вовремя — власти регионов обещали достроить их до конца 2023 года, но не укладываются в сроки. Об этом Госдуме.

© lenta.ru

В Фонде развития территорий допускают, что решать проблему придется после 2023 года, так как почти 380 домов не успеют достроить в третьем и четвертом кварталах. Речь идет о проектах, завершением которых занимаются регионы.

По словам руководителя рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутата Госдумы Александра Якубовского, жилье в них приобрели 28 тысяч человек. Утоняется, что сейчас работы на этих объектах не ведутся.

Парламентарий также рассказал о парадоксальной ситуации в Новосибирске, когда для продажи юридическим лицам муниципальная земля есть, а для восстановления прав обманутых дольщиков — нет. Мэрия города отказала выделять землю компании «Строй-Арт», аргументировав это тем, что стоимость строительства квадратного метра жилья в его проекте была отличной от средней стоимости, которая установлена по региону.