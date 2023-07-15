Мошенники начали оставлять россиян, продавших жилье, без денег и квартир

"Злоумышленники ищут людей, которые совсем недавно продали или обменяли квартиру, и вырученные деньги остались у них на руках. Они звонят своим жертвам, представляются сотрудниками банков или полиции и убеждают, что кто-то получил доступ к счету и пытается вывести деньги", - говорится в публикации.