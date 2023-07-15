"Известия": мошенники начали оставлять россиян, продавших жилье, без денег и квартир
Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, продавших жилье, пишут "Известия". По информации издания, чаще всего жертвами становятся люди, у которых после продажи жилья на счету остались крупные суммы.
"Злоумышленники ищут людей, которые совсем недавно продали или обменяли квартиру, и вырученные деньги остались у них на руках. Они звонят своим жертвам, представляются сотрудниками банков или полиции и убеждают, что кто-то получил доступ к счету и пытается вывести деньги", - говорится в публикации.
Отмечается, что после этого мошенники действуют по стандартной схеме - просят свою жертву перевести деньги на безопасный счет и присылают реквизиты.
Как только жертва выполняет указанные злоумышленниками действия, она сразу теряет деньги. До этого пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области сообщала, что мошенникам удалось обмануть жительницу Саратова, отправив ей QR-код и инструкцию по переводу денег.