Французские замки резко упали в цене из-за кризиса

Рынок французских старинных замков серьёзно пострадал от кризиса. Продавцы дают скидки до 25%, пишет газета Figaro.

«Красивые старинные особняки не избежали трудностей, с которыми сталкивается весь рынок недвижимости. Падение цен может достигать 25%», - пишет издание.

Дело не только в общем кризисе на рынке недвижимости - замок труднее продать и по другой причине.

«Нельзя забывать, что рынок замков менее ликвиден», - заявил Оливье де Шабо-Трамекур, президент Mercure Group, которая в 2022 году продала более ста замков по средней цене 880 000 евро.

Другой посредник сообщил, что ранее скидки на замки составляли 5-10%. В этом же году старинная недвижимость продавалась со скидками 20-25%. Это произошло, поскольку некоторые владельцы переоценили свой замок, «пока рынок падал».